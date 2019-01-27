Kagawa'ya istediği ülkeden teklif yok!

Sezon başı transfer döneminde ismi zaman zaman Galatasaray ve Beşiktaş ile anılaniçin'dan açıklama geldi.Alman ekibinin Profesyonel Futbol Takımı Sorumlusu Sebastian Kehl, ''Kagawa şu an oynayamıyor ve bu beni üzüyor. Ama bu teknik direktör Lucien Favre'nin kararı. Marco Reus ve Maximilian Philipp'e şans veriyor. Kagawa, İspanya'ya gitmek istiyor ama teklif yok.'' sözlerini kullandı.Bu sezon Bundesliga'da sadece 2 maçta forma giyen 29 yaşındaki Japon futbolcu, İspanya'da oynamak istediğini açıklamış ve Fransa'nın Bordeaux takımından gelen teklifi kabul etmemişti. Dortmund'un Kagawa için 2-3 milyon euro bonservis ücreti istediği belirtiliyor.