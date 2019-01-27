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Kagawa'ya istediği ülkeden teklif yok!

Dortmund Profesyonel Futbol Takımı Sorumlusu Sebastian Kehl, Japon futbolcuya İspanya'dan teklif gelmediğini belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kagawa'ya istediği ülkeden teklif yok!
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27 Ocak 2019 19:50
Sezon başı transfer döneminde ismi zaman zaman Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Shinji Kagawa için Borussia Dortmund'dan açıklama geldi.

Alman ekibinin Profesyonel Futbol Takımı Sorumlusu Sebastian Kehl, ''Kagawa şu an oynayamıyor ve bu beni üzüyor. Ama bu teknik direktör Lucien Favre'nin kararı. Marco Reus ve Maximilian Philipp'e şans veriyor. Kagawa, İspanya'ya gitmek istiyor ama teklif yok.'' sözlerini kullandı.

Bu sezon Bundesliga'da sadece 2 maçta forma giyen 29 yaşındaki Japon futbolcu, İspanya'da oynamak istediğini açıklamış ve Fransa'nın Bordeaux takımından gelen teklifi kabul etmemişti. Dortmund'un Kagawa için 2-3 milyon euro bonservis ücreti istediği belirtiliyor.

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