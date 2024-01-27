Kadınlar voleybolda derbi heyecanı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında pazar günü Beşiktaş Ayos, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar voleybolda derbi heyecanı
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27 Ocak 2024 14:01
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında pazar günü Beşiktaş Ayos, derbide Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak.

Beşiktaş Ayos, ligde çıktığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, play-off hattının bir sıra altında 9. durumda bulunuyor.

Fenerbahçe Opet ise 16 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli takım; VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'le birlikte ligde tek yenilgisi bulunan 3 ekipten biri durumunda.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 3-0 kazanmıştı.

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