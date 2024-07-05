Kadınlar EuroLeague'de 3 Türk takımı olacak

EuroLeague'de yeni sezonda son şampiyon Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, doğrudan organizasyonda yer alacak. Türkiye'den normal sezonda 13 kulüp için doğrudan katılım kontenjanı bulunurken, geri kalan üç takım elemelerden sonra belirlenecek. Elemeler iç saha ve deplasman maçları formatında 18 ve 25 Eylül tarihlerinde oynanacak.



Elemeleri kaybeden üç takım, 2024-2025 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) doğrudan normal sezonda yer alacak. Kadınlar EuroLeague normal sezon ve elemeler için kura çekimi 18 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde yapılacak.



Sezona direkt katılma hakkı elde eden kulüpler Fenerbahçe, ÇBK Mersin, Villeneuve d'Ascq-LM (Fransa), Valencia Basket Club (İspanya), DVTK HUN-Therm Miskolc (Macaristan), Umana Reyer Venezia (İtalya), ZVVZ USK Praha (Çekya), KGHM Polkowice (Polonya), Olympiacos SFP (Yunanistan), Tango Bourges Basket (Fransa), Perfumerias Avenida Salamanca (İspanya), Uni Gyor (Macaristan) ve Beretta Famila Schio (İtalya) oldu.



Elemelerde yer alacak kulüpler ise şu şekilde:



Beşiktaş



Basket Landes (Fransa)



Casademont Zaragoza (İspanya)



KSC Szekszard (Macaristan)



CSM Constanta (Romanya)



Zabiny Brno (Çekya)





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