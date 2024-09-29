Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

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Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!
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29 Eylül 2024 16:05
Son güncelleme 29 Eylül 2024 16:44
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u konuk etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 1-0 kazandı. 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte 4'te 4 yapan Sarı-Lacivertliler, puanını 12'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 6 puanla 6. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bornova Hitab Spor'a konuk olacak. Trabzonspor'u ise Amed'i ağırlayacak.

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