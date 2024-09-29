Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u konuk etti.



Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 1-0 kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 4'te 4 yapan Sarı-Lacivertliler, puanını 12'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 6 puanla 6. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bornova Hitab Spor'a konuk olacak. Trabzonspor'u ise Amed'i ağırlayacak.



