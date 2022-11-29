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Kadın basketbolda dev derbi haftası

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde 8. hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolda dev derbi haftası
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29 Kasım 2022 12:37
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi 30 Kasım Çarşamba günü başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8. haftanın programı şöyle:

30 Kasım Çarşamba:

14.00 Rize Belediyespor-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Rize Yenişehir)

15.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)

1 Aralık Perşembe:

13.00 Bursa Uludağ Basketbol-Antalya Toroslar Basketbol (TOFAŞ)

14.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)

19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji)

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