Kadın basketbolda dev derbi haftası

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi 30 Kasım Çarşamba günü başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8. haftanın programı şöyle:
30 Kasım Çarşamba:
14.00 Rize Belediyespor-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Rize Yenişehir)
15.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)
1 Aralık Perşembe:
13.00 Bursa Uludağ Basketbol-Antalya Toroslar Basketbol (TOFAŞ)
14.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)
19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8. haftanın programı şöyle:
30 Kasım Çarşamba:
14.00 Rize Belediyespor-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Rize Yenişehir)
15.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)
1 Aralık Perşembe:
13.00 Bursa Uludağ Basketbol-Antalya Toroslar Basketbol (TOFAŞ)
14.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)
19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ