Kadıköy, derbiyle hıncahınç doldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide Ülker Stadyumu'nun tribünleri tamamen doldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadıköy, derbiyle hıncahınç doldu
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10 Nisan 2022 20:56
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde stadın tamamını doldurdu.

Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanmaya başlayan ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde kadın basketbol takımının mücadelesini heyecanla izleyen taraftarlar, daha sonra ise futbol takımına sevgi gösterisinde bulundu.

Müsabaka öncesi sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlar ve alkışlarla destek olan sarı-lacivertliler, daha sonra ise oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak oyunculara moral verdi.

Öte yandan Türk Polis Teşkilatının 177. yılı dolayısıyla futbolcular seremoniye polis üniforması giyen çocuklarla çıktı.

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