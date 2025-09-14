Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz arasındaki diyalog gündem oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Mücadelede Barış Alper Yılmaz bir pozisyonda yanında boşta olan Ahmed Kutucu'ya pas vermek yerine kaleyi tercih etmiş, top kalecinin müdahalesiyle dışarı çıkmıştı.
"VER ŞUNU AHMED'İME"
Maç sonu Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz'ın yanına giderek, "Ver şunu Ahmed'ime o da sevinsin ya" dedi. Barış Alper Yılmaz ise "Görmedim" cevabını verdi. Kaan Ayan da Barış Alper Yılmaz'a "Nasıl görmedin? O da sevinsin" diyerek sarıldı.
İşte ikili arasında yaşanan o diyalog:
