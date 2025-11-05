UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Juventus, sahasında Sporting Lizbon ile karşılaştı. Juventus Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.Sporting, dev rakibi karşısında 12. dakikada Maximiliano Araujo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.Juventus, 34. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.Juventus, yeni teknik direktörü Luciano Spalletti ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçından 1 puanla ayrıldı. İtalyan ekibinin bu sezon Devler Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor.Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 87 dakika sahada kaldı.Bu sonucun ardından Juventus 3, Sporting'e 7 puana yükseldi.Juventus, bir sonraki maç haftasında Bodo/Glimt deplasmanına gidecek. Sporting, sahasında Club Brugge'yi konuk edecek.