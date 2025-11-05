04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-3
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-0
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-1
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
1-0
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-1
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-1
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-1
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-1
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-1
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-0
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
3-1
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-0
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
1-2
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-1
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
3-1

Juventus'un hasreti devam ediyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Sporting arasındaki maç 1-1 sona erdi.

calendar 05 Kasım 2025 00:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Juventus, sahasında Sporting Lizbon ile karşılaştı. Juventus Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Sporting, dev rakibi karşısında 12. dakikada Maximiliano Araujo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Juventus, 34. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Juventus, yeni teknik direktörü Luciano Spalletti ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçından 1 puanla ayrıldı. İtalyan ekibinin bu sezon Devler Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor.

Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 87 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus 3, Sporting'e 7 puana yükseldi.

Juventus, bir sonraki maç haftasında Bodo/Glimt deplasmanına gidecek. Sporting, sahasında Club Brugge'yi konuk edecek.



