Juventus, Gatti'yi transfer etti

Avrupa'da ara transferin hareketli takımlarından Juventus, Federico Gatti'yi kadrosuna kattı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada; savunma oyuncusunun Frosinone'den bonservisinin alındığı ve Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Juventus'un açıklamasında 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Frosinone'de kiralık olarak forma giyeceği kaydedildi.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada; savunma oyuncusunun Frosinone'den bonservisinin alındığı ve Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Juventus'un açıklamasında 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Frosinone'de kiralık olarak forma giyeceği kaydedildi.