Juventus, Gatti'yi transfer etti

Juventus, savunma oyuncusu Federico Gatti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; juventus.com
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Juventus, Gatti'yi transfer etti
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31 Ocak 2022 20:50
Avrupa'da ara transferin hareketli takımlarından Juventus, Federico Gatti'yi kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada; savunma oyuncusunun Frosinone'den bonservisinin alındığı ve Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Juventus'un açıklamasında 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Frosinone'de kiralık olarak forma giyeceği kaydedildi.

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