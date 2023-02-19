Juventus, derbi öncesi deplasmanda kazandı

Juventus, Spezia'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve Torino ile oynayacağı derbi öncesi moral depoladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus, derbi öncesi deplasmanda kazandı
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19 Şubat 2023 21:55
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Spezia ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Alberto Picco'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Moise Kean ve 66. dakikada Angel Di Maria kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Juventus, puanını 32'ye yükseltti. Son 5 maçta 1 puan alabilen Spezia, 19 puanda kaldı.

Juventus, gelecek hafta derbide Torino'yu ağırlayacak. Spezia ise Udinese deplasmanına gidecek.

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