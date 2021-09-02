Juninho: 'Marcelo'ya teklif geldi, kendisi gitmedi'

Olympique Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano, kadro dışı bırakılan savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in son durumuyla ilgili konuştu.



Juninho oyuncunun eline ayrılmak için fırsatlar geçtiğini ancak gelen teklifleri kabul etmediğini anlattı. Brezilyalı yönetici açıklamasında, "Marcelo 2 yeni teklif aldı ama o kalmayı seçti. Herkes bilsin ki Marcelo belki de Lyon'da aldığından daha yüksek teklifler aldı ama ayrılmak istemedi. Ayrılmak isteseydi onu serbest bırakırdık." diye konuştu.



Fransa Ligi'nin ikinci haftasında oynanan ve Lyon'un 3-0 kaybettiği maç sonrasında Marcelo, soyunma odasında "uygun olmayan davranışları" nedeniyle kadro dışında kalmış ve satış listesine konmuştu.



Marcelo ise yaptığı açıklamada zamanı gelince yaşananları anlatacağını belirteceği bir sosyal medya paylaşımıyla Lyon kulübü yöneticileriyle ters düştüğünü belirtmişti.



