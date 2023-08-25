Premier Lig ekibi Crystal Palace, geçtiğimiz sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyen Paris Saint-Germain'in Alman yıldızı için harekete geçti.



RMC Sport'un haberine göre; Crystal Palace, PSG'de kadroda düşünülmeyen ve hazırlıklarını PSG'nin yan takımıyla sürdüren Julian Draxler için harekete geçti.



İngiliz ekibinin oyuncunun kendisiyle görüşme yaptığı belirtilen haberde Alman oyuncununda Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.



PSG AYRILIŞINA İZİN VERECEK



Fransız devi PSG'nin yaklaşık 15 milyon euro bonservis ücretinin verilmesi durumunda Draxler'in gidişine izin vereceği aktarıldı.



29 yaşındaki yıldız oyuncunun PSG ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.



18 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ



Geride bıraktığımız sezonda Benfica'da kiralık olarak forma giyen Draxler 18 karşılaşmada 2 gollük performans sergilemişti. Draxler'in bonservis değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.



