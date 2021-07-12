Jose Mourinho, G.Saray'ın eski yıldızını istiyor

Roma'ya gittikten sonra yapacağı transferler merakla beklenen Jose Mourinho, tanıdık bir ismin peşine düştü: Alex Telles.



İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'de harika bir performans gösteren ancak sakatlanan Leonardo Spinazzola'nın yerine bir oyuncu transferi isteyen başkent ekibi, Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK



İtalya pasaportu da bulunan ve daha önce Inter'de de kiralık oynayan Alex Telles için Roma'nın satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.



Porto'da geçirdiği 4 iyi sezonun ardndan geçtiğimiz sezon Manchester united'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Telles, Luke Shaw'ın arkasında kaldığı Kırmızı Şeytanlar'da 9 Premier Lig maçına çıkarken 2 asist yaptı.



