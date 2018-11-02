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Jorge Sampaoli gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe ile adı anılan Jorge Sampaoli'nin, menajerine Avrupa'dan bir kulüp bulmasını istediği ve menajerinin de çeşitli kulüplerle temasa geçtiği öğrenildi. Menajerinin, Sampaoli'yi Sporting Lizbon'a da önerdiği ancak Portekiz kulübünün maaş talebini çok pahalı bulduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jorge Sampaoli gerçeği ortaya çıktı!
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02 Kasım 2018 12:58
Adı Fenerbahçe ile anılan Jorge Sampaoli'nin, menajeri tarafından çeşitli Avrupa kulüplerine önerildiği ortaya çıktı.

Portekiz ve Şili basınında yer alan haberlerde; Arjantin Milli Takımı'nın eski hocasının tekrar Avrupa'da çalışmak istediğini menajerine ilettiği, bunun üzerine menajerinin temaslara geçtiği kaydedildi. Sampaoli'nin teknik direktör arayan Sporting Lizbon'a da önerildiği iddia edildi.

Sporting Lizbon yönetiminin, Sampaoli'nin istediği kontratı yüksek ve pahalı bulduğu, bu nedenle Arjantinli teknik adamla çalışmaya sıcak bakmadıkları bilgisi verildi.

4 YIL 24 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Sampaoli'ye başarısız Dünya Kupası macerası sonrası Brezilya'dan Santos, Meksika, Kosta Riska, ABD Milli Takımları, iki Afrika Milli Takımı, MLS'ten Chicago Fire ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'ın teklifleri olduğu belirtildi.

Al Ittihad'ın 4 yıl 24 milyon dolarlık bir teklifi olduğu ancak Sampaoli'nin Avrupa'da kulüp çalıştırmak için bu teklifi reddettiği belirtildi.

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