Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan teknik direktör konusu Jorge Jesus ile çözülüyor.



A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Jorge Jesus ile görüşmelerde sona geldi ve taraflar artık son detayları görüşüyor.



Portekizli teknik adam, gelecek hafta İstanbul'a gelecek ve sarı-lacivertlilere resmi imzayı atacak.



"JORGE JESUS YA DA İSMAİL KARTAL"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni teknik direktörün Jorge Jesus ya da İsmail Kartal olacağını açıklamıştı.



Sarı-lacivertlilerin başkanı açıklamasında, "Çalışabileceğimiz iki hoca var. Biri İsmail Kartal, biri de Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarlarımız yine mutsuz olacak. Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. 2,5 aydır takım üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.



"PAZARTESİ AÇIKLAYABİLİRİZ"



Ali Koç, aynı programda yeni teknik direktörün açıklanma tarihi olarak ise, "Pazartesi günü yeni teknik adamı açıklayabiliriz." diye konuşmuştu.





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