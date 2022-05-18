Jorge Jesus, Fenerbahçe için geliyor!

ŞÜPHELERİNİ GİDERECEK

ANLAŞMA YAKIN!

Fenerbahçe'nin takımın başına getirmekte kararlı olduğu Jorge Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.Portekiz basınına göre, Jesus'un salı günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir video konferans görüşmesi yaptığı ve deneyimli hocanın son müzakereler için İstanbul'a geleceği belirtildi.Haberde Portekizli teknik adamın bu seyahatle öncelikli olarak gördüğü Fenerbahçe ile ilgili tüm şüphelerini gidermek istediği ifade edildi.Ayrıca, Fenerbahçe ile Jorge Jesus'un anlaşmasının sarı lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla doğrudan ilişkilendirilebileceği aktarıldı.Öte yandan İstanbul'da yapılacak olan görüşmeyle birlikte anlaşmanın olumlu yönde sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarındansarı-lacivertli takımla ilgili konuştu., Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı ve henüz somut bir durumun olmadığını söyledi.Luis Miguel Henrique, CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada "" dedi.Öte yandan avukat Luis Miguel Henrique, Jorge Jesus'un Güney Amerika'dan iki teklif aldığını açıkladı.Ayrıca Luis Miguel Henrique "" ifadelerini kullandı.