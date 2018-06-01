Jordan: "Clippers'da bir 10 sene daha oynamak isterim"

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LA Clippers pivotu DeAndre Jordan, Clippers'da bir 10 yıl daha oynamayı umut ettiğini söyledi.Jordan, geride bıraktığımız takas son günü öncesi takım tarafından herhangi bir hamleyle işlem görmemişti. O dönemde "Clippers'ın niyetini bilmiyorum" şeklinde bir açıklaması da olmuştu.DJ şöyle konuştu:Jordan, sezonda 11.8 sayı, 15.0 ribaund ve 1.0 blok ortalamayla oynuyor.