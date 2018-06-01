Jordan: "Clippers'da bir 10 sene daha oynamak isterim"

LA Clippers pivotu DeAndre Jordan, Clippers'da bir 10 yıl daha oynamayı umut ettiğini söyledi.
Jordan, geride bıraktığımız takas son günü öncesi takım tarafından herhangi bir hamleyle işlem görmemişti. O dönemde "Clippers'ın niyetini bilmiyorum" şeklinde bir açıklaması da olmuştu.
DJ şöyle konuştu: "Buradayım ve odaklandığım şey de bu. Heyecanlıyım. Geçen bir arkadaşa da söylediğim gibi, Umarım bir 10 sene daha burada oynarım. Şu anda buna yoğunlaşıyorum. Son birkaç yıldır adım takas dedikodularında geçiyor. Bunlara kızmıyorum. Şu noktada hiç umurumda değil. Ben oyunuma bakıyorum. Oyuna odaklanıyorum ve bu organizasyon için elimden geleni yapıyorum. Çünkü bu takımı çok seviyorum. Bulunduğumuz yer ve birlikte oynadığım kişiler çok iyi. Beni mutlu eden de bu."
Jordan, sezonda 11.8 sayı, 15.0 ribaund ve 1.0 blok ortalamayla oynuyor.