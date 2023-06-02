Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, kariyerinin ilk NBA Finalleri maçında triple-double performansı göstermesinin ardından, oyununda "asla bir şeyleri zorlamadığını" söyledi.



Denver, geçtiğimiz gece NBA Finalleri serisinin 1. maçında Miami Heat'i 104-93 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.



NBA tarihinde Finallerdeki ilk maçında triple-double yapmayı başaran ikinci oyuncu (ilki Jason Kidd) olan Jokic, maç sonrası röportajında oyun stili hakkında şu şekilde konuştu:



"Maçı kazanmak en önemli şey ve ben de mümkün olduğunca buna yoğunlaşıyorum. Şut atmadan veya skor üretmeden de etkili olabileceğimi biliyorum. Bence bugün iyi bir iş çıkardım. Herkes katkıda bulundu. AG (Aaron Gordon), Jamal (Murray), Mike (Porter Jr.), KCP (Kentavious Caldwell-Pope), her birisi. Bizim için harika bir galibiyet oldu.



Ben oynarken asla bir şeyleri zorlamam. Sanırım bunu hiç yapmıyorum. Oyun bana ne gösteriyorsa ona göre oynuyorum."



Jokic'in yanı sıra diğer Nuggets oyuncularının da iyi performans gösterdiği karşılaşmada Jamal Murray 26 sayı ve 10 asistle double-double yaparken, Jimmy Butler üzerinde harika bir savunma oyunu sergileyen Aaron Gordon 16 sayı üretti ve Michael Porter Jr. ise 14 sayı kaydetti.



