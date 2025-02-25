Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 19 asistle kariyer rekorunu kırdığı maçta Indiana Pacers'ı 125-116 mağlup etti.



Wilt Chamberlain'ın 1968'de yaptığından bu yana bir maçta 19 asist yapan ilk pivot olmayı başaran Jokic ayrıca 18 sayı ve 9 ribaund kaydederken, Aaron Gordon 25 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Michael Porter Jr. 19 sayı ve 11 ribaundla, Christian Braun 17 sayıyla, Jamal Murray ise 16 sayıyla maçı tamamladı.



Pacers cephesinde Myles Turner 23 sayıyla takımın en çok sayı üreten ismiydi. Tyrese Haliburton 19 sayı ve 15 asistle oynarken, Pascal Siakam 19 sayıyla ve Aaron Nesmith ise 17 sayıyla geceyi noktaladı.



Nuggets, Perşembe günü Milwaukee Bucks'a karşı sahne alacak. Pacers ise Çarşamba gecesi Toronto Raptors'ı ağırlayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Clippers 97-106 Pistons

Nuggets 125-116 Pacers

Bulls 142-110 76ers

Nets 99-107 Wizards

Heat 96-98 Hawks

Timberwolves 131-128 Thunder

Trail Blazers 114-112 Jazz

Hornets 88-130 Kings



