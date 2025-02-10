John Lundstram: 'Takımıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum'

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Lundstram, sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Takımıma katkıda bulunduğum ve galibiyet için çok mutluyum. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ve ona göre hazırlandık. İç sahadaki oyunumuz bizim önemli güçlerimizden birisi, bunu gösterdik ve kazandık. İki tane önemli fırsatı değerlendiremedim. Sonrasında gol atabilmek ve takımın gösterdiği performans beni ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.



