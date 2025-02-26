John Lundstram: "Şenol Güneş bana anlattı"

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'da konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenip çeyrek finale yükselmesinin ardından John Lundstram, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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John Lundstram: 'Şenol Güneş bana anlattı'
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26 Şubat 2025 23:09
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Mücadelede takımının ilk golünü atan John Lundstram, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"İYİ BİR MAÇ OLDU"

Maçı değerlendiren Lundstram, "İyi bir maç oldu. Yoğun bir maç oldu. Son maça iyi başlayamamıştık ama bu maça gerçekten iyi başladık. Presimiz, paslarımız çok iyiydi." dedi.

"HOCAM NEREDE OYNATIRSA OYNARIM"

Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Hocam beni nerede oynatırsa oynarım. Stoper, 6 numara, 8 numara... Burada olduğum her anın keyfini çıkarıyorum." ifadelerini kullandı. 

"ŞENOL GÜNEŞ BANA ANLATTI"

Şenol Güneş ile ilgili konuşan İngiliz futbolcuı, "Şenol Güneş ile çok iyi bir ilişkimiz var. Adapte olmamı sağladı. İyi zamanlarımda neden oynadığımı, kötü zamanlarımda neden oynamadığımı bana gayet net şekilde anlattı." sözlerini sarf etti.
 




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