John Lundstram: 'Şenol Güneş bana anlattı'

Maçı değerlendiren Lundstram, "İyi bir maç oldu. Yoğun bir maç oldu. Son maça iyi başlayamamıştık ama bu maça gerçekten iyi başladık. Presimiz, paslarımız çok iyiydi." dedi.



"HOCAM NEREDE OYNATIRSA OYNARIM"



Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Hocam beni nerede oynatırsa oynarım. Stoper, 6 numara, 8 numara... Burada olduğum her anın keyfini çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.



"ŞENOL GÜNEŞ BANA ANLATTI"



Şenol Güneş ile ilgili konuşan İngiliz futbolcuı, "Şenol Güneş ile çok iyi bir ilişkimiz var. Adapte olmamı sağladı. İyi zamanlarımda neden oynadığımı, kötü zamanlarımda neden oynamadığımı bana gayet net şekilde anlattı." sözlerini sarf etti.