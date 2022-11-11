Johan Henkes: 'Mourinho'dan açıklama bekliyorum!'

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Sassuolo maçı sonrası kullandığı ifadelerin yankıları devam ediyor.



Rick Karsdorp'un menajerliğini yapan Johan Henkes, Mourinho'dan sözleri nedeniyle yeni bir açıklama beklediğini söyledi.



Henkes, "Mourinho'nun sözlerine şaşırdım. Ondan yeni bir açıklama istiyorum. Mourinho ya da Roma'nın adını anmadan herkesin Rick'i göstermesine de şaşırıyoruz. Kulüpten, teknik direktörün sözleri ve bunları nasıl söylediğiyle ilgili açıklama bekliyoruz. Beş yıldır Roma'da oynayan bir oyuncuya böyle davranılmaz" dedi.



JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?



Jose Mourinho, Sassuolo'nun maçının ardından takımlarındaki bir ismin arkadaşlarına ihanet ettiğini ve Ocak ayında takımdan ayrılacağını söyledi. Mourinho açıklamasında, "Sassuolo karşısında bir oyuncum, profesyonel olmayan tavırlar sergileyerek takımın sahadaki çabasına ihanet etti. 16 oyuncu maçta oynadı, 15'inden memnunum 1 kişiden memnun değilim. Kim olduğunu söylemeyeceğim, soyunma odasında kendisine de söyledim ve Ocak ayında kendisine kulüp bulacak" sözlerini kullandı.



İtalyan basını söz konusu oyuncunun Rick Karsdorp olduğunu öne sürmüştü.





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