Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un forvette Enner Valencia ile birlikte görev verdiği Joao Pedro derbide yokları oynadı.
SIFIR ÇEKTİ
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 16 kez topla buluşurken hücumdaki tüm istatistiklerde sıfır çekti. 10 ikili mücadeleye giren 30 yaşındaki oyuncu, sadece 4'ünü alabildi.
70'DE YERİNİ BATSHUAYI'YE BIRAKTI
Etkisiz görüntüsüyle Jesus'un sabrını tüketen oyuncu, 70. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
SIFIR ÇEKTİ
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 16 kez topla buluşurken hücumdaki tüm istatistiklerde sıfır çekti. 10 ikili mücadeleye giren 30 yaşındaki oyuncu, sadece 4'ünü alabildi.
70'DE YERİNİ BATSHUAYI'YE BIRAKTI
Etkisiz görüntüsüyle Jesus'un sabrını tüketen oyuncu, 70. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.