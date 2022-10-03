Joao Pedro derbide sıfır çekti

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un forvette Enner Valencia ile birlikte görev verdiği Joao Pedro derbide yokları oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Joao Pedro derbide sıfır çekti
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03 Ekim 2022 10:38
Joao Pedro
Joao Pedro
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un forvette Enner Valencia ile birlikte görev verdiği Joao Pedro derbide yokları oynadı.

SIFIR ÇEKTİ

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 16 kez topla buluşurken hücumdaki tüm istatistiklerde sıfır çekti. 10 ikili mücadeleye giren 30 yaşındaki oyuncu, sadece 4'ünü alabildi.

70'DE YERİNİ BATSHUAYI'YE BIRAKTI

Etkisiz görüntüsüyle Jesus'un sabrını tüketen oyuncu, 70. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. 

 

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