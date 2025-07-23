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Al Ittihad-Fenerbahçe
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Jhon Duran siftah yaptı, Fenerbahçe kazandı!

Fenerbahçe, hazırlık maçında Al-Ittihad'i 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, iki gol attı.

calendar 23 Temmuz 2025 23:54 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jhon Duran siftah yaptı, Fenerbahçe kazandı!
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2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşılaştı. Fenerbahçe, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 9. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Sebastian Szymanski, 16. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe, Al-Ittihad karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.


Fenerbahçe'de yeni transferlerden Jhon Duran, ikinci yarının başında En-Nesyri yerine oyuna dahil oldu. Kolombiyalı Jhon Duran, 77. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı. Duran, bu golle Fenerbahçe forması altında ilk kez ağları havalandırdı.

DURAN'DAN İKİNCİ GOL

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 88. dakikada attığı golle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, daha önce buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.



ALİ KOÇ TRİBÜNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.


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