2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşılaştı. Fenerbahçe, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, 9. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Sebastian Szymanski, 16. dakikada durumu 2-0 yaptı.
Fenerbahçe, Al-Ittihad karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Jhon Duran, ikinci yarının başında En-Nesyri yerine oyuna dahil oldu. Kolombiyalı Jhon Duran, 77. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı. Duran, bu golle Fenerbahçe forması altında ilk kez ağları havalandırdı.
DURAN'DAN İKİNCİ GOL
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 88. dakikada attığı golle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, daha önce buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.
ALİ KOÇ TRİBÜNDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.
Fenerbahçe, 9. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Sebastian Szymanski, 16. dakikada durumu 2-0 yaptı.
Fenerbahçe, Al-Ittihad karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Jhon Duran, ikinci yarının başında En-Nesyri yerine oyuna dahil oldu. Kolombiyalı Jhon Duran, 77. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı. Duran, bu golle Fenerbahçe forması altında ilk kez ağları havalandırdı.
DURAN'DAN İKİNCİ GOL
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 88. dakikada attığı golle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, daha önce buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.
ALİ KOÇ TRİBÜNDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.
Jhon Duran, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı! pic.twitter.com/cLGoIcbySs
— Sporx (@sporx) July 23, 2025
Mimovic'in iyi ortasına yükselen Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta ikinci golünü kaydetti. pic.twitter.com/UQvOev4UDo
— Sporx (@sporx) July 23, 2025