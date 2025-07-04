Jhon Duran'ın imza atmama sebebi belli oldu!

Fenerbahçe'nin kısa süre önce İstanbul'a getirdiği ve sözleşme imzalayacağı Jhon Duran ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

calendar 04 Temmuz 2025 08:59
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Jhon Duran'ın imza atmama sebebi belli oldu!
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Manchester United yeni sezona hazırlıklarını sürdürürken, transfer piyasasında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Geçen sezon Premier Lig'i 15. sırada bitirerek büyük hayal kırıklığı yaratan ve Avrupa kupalarına katılamayan Kırmızı Şeytanlar, kadroya yeni takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

Matheus Cunha'nın gelişiyle birlikte Jonny Evans, Christian Eriksen ve Victor Lindelof gibi isimlerin ayrıldığı Old Trafford'da, son olarak golcü transferinde sürpriz bir durum ortaya çıktı.



TalkSPORT'un haberine göre, Manchester United, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen golcü Jhon Duran'ı kiralama fırsatını geri çevirdi. Kulübün, bu potansiyel transferin yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği belirtildi.

MAAŞ VE OPSİYON SIKINTISI

Jhon Duran'ın Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlandığı ve kiralanması halinde haftalık 300.000 Sterlinlik maaşının tamamının ödenmesini talep ettiği öne sürüldü. Ayrıca, potansiyel bir kiralık anlaşmasına satın alma opsiyonu maddesinin eklenmesinde de ısrarcı olduğu ve yıllık ücretinin de yüksek bulunduğu belirtildi. İngiliz devi, transfer sürecinden çekildi.

12 GOL ATTI

21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Duran, Ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olmuştu. Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 78 maçta 20 gol atan genç oyuncu, Al Nassr'a geçişinden bu yana ise eski Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı 18 maçta 12 gol kaydetti. 

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