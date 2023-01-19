Jesus'tan Ümraniyespor Stadı için tepki!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde oynayacakları Ümraniyespor karşılaşması için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jesus'tan Ümraniyespor Stadı için tepki!
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19 Ocak 2023 23:45
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Jesus, ligde bu hafta sonu oynayacakları Ümraniyespor karşılaşmasına da değindi ve, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı." dedi.

ÜMRANİYESPOR'DAN PAYLAŞIM!

Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan da bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin paylaşımında, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanıldı ve sarı-lacivert emojiler yer aldı.

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