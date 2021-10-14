Jeremain Lens, eski takımına gidiyor!

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Jeremain Lens'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jeremain Lens'in kontratını feshetme konusunda tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağladı. Hollandalı futbolcunun sancılı geçen 4 yıllık Beşiktaş macerası böylece son buluyor.



YENİDEN FATİH KARAGÜMRÜK'E



Jeremain Lens'in Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Jeremain Lens, Karagümrük'e imza atmaya hazırlanıyor. Fatih Karagümrük geçtiğimiz sezonun devre arasında da Jeremain Lens'i 6 aylığına kiralamıştı.



5,59 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ



Beşiktaş 2017-18 sezonu başında Jeremain Lens'i Sunderland'den 1,5 milyon euro karşılığında kiralamış bir sonraki sezon ise oyuncunun bonservisi için 4,09 milyon euro ödemişti.



102 MAÇTA 12 GOL, 20 ASİST



Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 102 maça çıkan Jeremain Lens 12 gol, 20 asistlik performans sergiledi.



"KARAGÜMRÜK, LENS İÇİN BİZE 150 BİN EURO VERDİ"



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Hollandalı futbolcu Lens ve Ljajic'in kontratlarına değinerek eski yönetime yüklenmişti.



"Lens ve Ljajic ile bu kontratları nasıl yaptınız, hatta Douglas. 3 tane futbolcuyu sizlerin takdirine bırakıyorum. Milyonlarca Euro'luk bu futbolculara neden 100 bin 200 bin Euro teklif geliyor. Karagümrük Lens için bize 300 bin Euro brüt para verdi, neti 150 bin Euro yapıyor. Kulüpteki sponsor aracını bile istedi Lens, artık bu kadarı bana ağır geldi yani.





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