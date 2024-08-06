Jerami Grant, Portland'da kalmak istiyor

Portland Trail Blazers forveti Jerami Grant'in, Blazers'ta kalmayı tercih ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jerami Grant, Portland'da kalmak istiyor
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06 Ağustos 2024 15:54
Portland Trail Blazers forveti Jerami Grant'in, Blazers'ta kalmayı tercih ettiği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, kariyerinin başlarında NBA'de takım takım dolaşan Grant'in şu anki istikrarlı konumundan memnun olduğunu söyledi.

Grant, Damian Lillard'ın takas talebinde bulunmasından önce anlaşmaya varıldığı 2023 yazında Blazers ile beş yıllığı 160 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.

2023-24 sezonunda 54 maçta 21.0 sayı, 3.5 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları kaydeden 30 yaşındaki oyuncunun, Blazers'ın yeniden yapılandığı süreçte bu sözleşmesinin bitimine dört sezonu daha bulunuyor.

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