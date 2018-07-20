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Jem Karacan 1. lige gidiyor

Galatasaray'ın eski oyuncularından Jem Karacan, İngiltere 1. Ligi ekiplerinden Oxford ile görüşüyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jem Karacan 1. lige gidiyor
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20 Temmuz 2018 03:05
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Jem Karacan, İngiltere 1. Ligi'ne gidiyor.

Championship ekiplerinden Bolton ile sözleşmesi sona eren Jem Karacan bir alt lig olan İngiltere 1. Ligi'nde Oxford United ile görüşüyor.

Oxford United'ın menajeri Karl Robinson, Jem Karacan ile görüştüklerini açıkladı. İngiliz basınına konuşan Karl Robinson, ''Jem ile bir görüşme yaptık. İstediğimiz bir isim. Bolton'da kaptanlık yaptı, daha önce Galatasaray'da da oynadı. Tecrübeli ve enerjik bir oyuncu. Bizim için mükemmel olur'' ifadelerini kullandı.

Jem Karacan, geçen sezon Bolton formasıyla 18 resmi maça çıkmış ve bir de gole imza atmıştı.

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