DENAYER İLE BEŞİKTAŞ GÖRÜŞÜYOR

RENNES DE FIRSAT KOLLUYOR

'ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ'

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Transferde Beşiktaş ile anılan Jason Denayer ile ilgili iddialar devam ediyor. Belçikalı savunma oyuncusuna Fransa Ligi'nden (Ligue 1) ilginin devam ettiği gündeme geldi.Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon'dan 2 ay önce ayrılan futbolcunun halen kulüp bulamadığı hatırlatılırken, Denayer'in Beşiktaş ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.Beşiktaş'ın Denayer'in transferini sonuçlandırmak için uğraş verdiği, Rennes'in de Belçikalı futbolcu için fırsat kolladığı ifade edildi.Serbest statüde yer alan futbolcunun Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak istediği ve transferde önceliği olan Beşiktaş için yolculuğa çıkabileceği belirtildi.Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giyen Jason Denayer, geçen sezon Lyon formasıyla toplam 21 maçta 1450 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Denayer, Manchester City, Sunderland ve Celtic formaları da giymişti.