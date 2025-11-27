Jamie Carragher: 'Bu hata kovulma sebebi Slot!'

Liverpool'un PSV Eindhoven'a 4-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Jamie Carragher, teknik direktör Arne Slot'a yönelik çok ağır eleştirilerde bulundu.
"KONATE'Yİ OYNATMAK GÖREVDEN ALINMA SEBEBİDİR"
"ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİK"
Carragher, Slot'un Liverpool'daki konumunun sorgulandığını belirterek, "Bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi grup maçından sonra bile bu sonucun geleceğini söylemiştik. Liverpool tarihsel olarak lig şampiyonu olmuş bir teknik direktörü kolay kolay değiştirmez. Ama bu gece birçok taraftarın artık bu noktaya gelmiş olabileceğini düşünüyorum." dedi.
CBS Sports'a konuşan Carragher, Arne Slot'un Ibrahima Konate'yi ısrarla oynatmasını hedef alarak şunları söyledi:
"Artık yeter! Konate… Bu oyuncuyu sürekli oynatmak teknik direktör için görevden alınma sebebidir. Slot bunun yüzünden kovulmalı."
