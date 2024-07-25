James Rodriguez için sürpriz gelişme: Lazio

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'e kulüp arayan menajer Jorge Mendes, son olarak Lazio ile temasa geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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James Rodriguez için sürpriz gelişme: Lazio
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25 Temmuz 2024 18:03
Brezilya ekibi Sao Paulo'dan ayrılmaya hazırlanan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes, yıldız oyuncuya yıllık 4 milyon euro verecek bir kulüp arıyor.

Haberde, Mendes'in 33 yaşındaki James Rodriguez'i son olarak Lazio'ya önerdiği belirtildi. Öte yandan Rodriguez'in Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Nottingham Forest, Wolverhampton gibi birçok kulübe önerildiği yazıldı.

Geçtiğimiz sezon Sao Paulo formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol 1 asist kaydeden James Rodriguez, yazın oynanan Copa America'da finale yükselen Kolombiya Milli Takımı ile 1 gol 6 asistlik performans göstermişti.

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