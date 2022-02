Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.



Galatasaray, 3. dakikada Victor Nelsson ile öne geçti. Mustafa Muhammed, Galatasaray adına ligdeki ilk asistini yaparken Nelsson da sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı.



GÖZTEPE İKİ PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ



Göztepe, 45. dakikada Taylan'n eline çarpan top sonrası penaltı kazandı. Topun başına gelen Cherif Ndiaye, 45+1. dakikada skoru eşitledi.



Göztepe, ikinci golü de penaltıdan buldu. 66. dakikada Ömer Bayram'ın eline çarpan top sonrası VAR incelemesi sonrası Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına 70. dakikada bir kez daha Cherif Ndiaye geçti ve fileleri havalandırdı.



GOMIS İZMİR DEPLASMANINDA GOLLE DÖNDÜ



Galatasaray, 85. dakikada Dino Arslanagic'in eline çarpan top sonrası VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Galatasaray formasıyla son golünü penaltıdan Göztepe'ye atan Bafetimbi Gomis, yine İzmir deplasmanında Göztepe'ye karşı penaltıyla skoru eşitledi.



Galatasaray, 90+1. dakikada penaltı kazandı. VAR hakemi Mete Kalkavan'dan gelen uyarı üzerine Arda Kardeşler incelemeye gitti ve penaltı kararını geri aldı.



90+6'DA PENALTI VE SAHA KARIŞTI



90+6. dakikada Galatasaray bir kez daha penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarı üzerine Atınç'ın pozisyonunu incelemeye giden Arda Kardeşler, elle oynama olduğuna hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.



Penaltı kararı sonrası Göztepeli bazı taraftarlar sahaya girdi ve hakem Arda Kardeşler'e saldırmaya çalıştı. Bu olay sonrası maç durdu ve güvenlik görevlileri taraftarları yeşil zeminden dışarı çıkardı.



GOMIS, 90+9'DA PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ



Bafetimbi Gomis, 90+9. dakikada attığı golle Galatasaray'a 3 puanı getirdi.



DOMENEC TORRENT İLE İLK GALİBİYET



Deplasmanda 7 maç aranın ardından kazanan Galatasaray, puanını 32 yaptı. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile 6. maçında ilk kez kazandı.



İstanbul takımlarını konuk ettiği son 6 maçta 1 kez kazanabilen Göztepe ise 27 puanda kaldı.



Galatasaray, gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise Giresunspor deplasmanına gidecek.



DOMENEC TORRENT'TEN 5 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray'da ise teknik direktör Domenec Torrent, 1-1 berabere biten Yukatel Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Sacha Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammet forma giydi.



OMAR 422 GÜN SONRA İLK 11'DE



Sarı-kırmızılı ekipte 31 Aralık 2020'de yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Özel bir gözlük takan futbolcu 422 gün sonra resmi bir müsabakada mücadele etti.



EL MAESTRO'DAN İLK 11'DE 6 RÖTUŞ



Ligde geçen hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, bu maçta sakatlıkları ve cezaları nedeniyle forma giyemeyen 6 isme Galatasaray karşısında şans verdi.



İzmir temsilcisinde geçen hafta müsabakaya ilk 11'de başlayan Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Atakan Çankaya, Jacques Moubandje, David Tijanic ve Aytaç Kara'nın yerine Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo oynadı.



GALATASARAY İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU



İzmir'deki mücadele çok hızlı ve çok tempolu başladı. Henüz 2. dakikada Göztepe, Berkan'ın ortası ve Halil'in ön direkte kafa vuruşuyla gole yaklaştı.



Galatasaray ise ilk atağında golü buldu.



3. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed, Atınç Nukan'a rağmen topu indirdi ve Victor Nelsson bekletmeden sert vurarak Galatasaray'ı öne geçirdi.



Mustafa Muhammed Galatasaray formasıyla ligde ilk asistini yaparken, Victor Nelsson da ilk golünü attı.



1-0'DAN SONRA GÖZTEPE BASKISI



Golden sonra Göztepe, Galatasaray kalesini adeta abluka altına aldı. Galatasaray organize olma ve pas yapma konusunda başarısız oldu. Savunmadan çıkarken yapılan pas hataları nedeniyle Galatasaray, bir müddet sonra savunmadan uzun çıkmayı denedi. Ancak, bu denemelerde de Göztepe savunması hava toplarında başarılı oldu ve atak devamlılığını sağladı.



Göztepe, topla oynama oranında yüzde 70'lere dek çıksa da Galatasaray savunması karşısında pozisyon bulamadı. Temponun ve mücadelenin bir an olsun düşmediği maçta Göztepe, ortalarla ve uzaktan şutlarla gol aradı. Göztepe ortalarında Victor Nelsson'un başarısı dikkat çekerken, uzaktan şutlarda ise Pena hata yapmadı.



NDIAYE PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Mücadelenin ilk yarısı 1-0 bitecekken Göztepe penaltı kazandı. 45. dakikada Kerim Alıcı'nın sağdan yaptığı ortada Taylan Antalyalı elle oynadı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.



45+1. dakikada topun başına geçen Cherif Ndiaye, top ile kaleci Pena'yı ayrı köşelere göndererek skora eşitliği getirdi.



GALATASARAY'IN İLK 45'TE PAS RAKAMI: 64



Galatasaray, ilk 45 dakikada yüzde 30 topla oynama oranı yakalarken sadece 64 başarılı pas yaptı ve 50 kez ile en fazla pas hatası yaptığı maçı oynadı.



GALATASARAY 2 POZİSYONLA BAŞLADI



İki takım da ikinci yarıya değişiklik yapmadan başladı.



Göztepe, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Galatasaray, 5 dakika süren baskının ardından kanatlardan yaptığı ataklarla oyunu dengelemeye çalıştı. 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 53. dakikada Mustafa Muhammed ile etkili olan Galatasaray, gole de yaklaştı.



Göztepe, ikinci yarıdaki ilk tehlikeli atağını 55. dakikada düzenledi. Berkan Emir'in ortasında Soner Aydoğdu topu ön direkten aşırdı. Wilker Angel'in kafa vuruşunu Inaki Pena son anda kornere çeldi.



TORRENT'TEN İLK DEĞİŞİKLİKLER



Galatasaray'da Torrent oyuna ilk müdahalesini 62. dakikada yaptı ve Pulgar ile Halil'in yerine Cicaldau ve Berkan'ı oyuna sürdü.



GÖZTEPE İKİNCİ KEZ PENALTI KAZANDI



Göztepe, 66. dakikada Kerim Alıcı'nın ortasında Ömer Bayram'ın eline çarpan top sonrası penaltı kazandı.



Bu pozisyonun ardından hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesini bekledi ve Mete Kalkavan'dan gelen inceleme tavsiyesi üzerine monitöre gitti. Arda Kardeşler, inceleme sonrası penaltı noktasını gösterdi.



CHERIF NDIAYE YİNE HATA YAPMADI



Topun başına gelen Cherif Ndiaye, 70. dakikada takımını öne geçirdi.



GOLDEN SONRA TAKTİKLER DEĞİŞTİ



Golden sonra Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Soner ve Di Santo yerine Aytaç ve Jahovic'i oyuna aldı.



Galatasaray'da ise Babel ve Muhammed yerine Emre Kılınç ve Gomis, 74. dakikada oyuna dahil oldu.



Göztepe'nin ikinci golünden sonra iki takım oyun anlayışlarını değiştirdi. Göztepe savunma güvenliğini ön plana aldı ve 5'li savunmaya geçti. Hızlı hücum fırsatları arayan Göztepe karşısında Galatasaray, daha çok topa sahip olmaya ve risk almaya başladı.



GOMIS, YİNE İZMİR'DE GOLÜNÜ ATTI



Galatasaray, baskı kurduğu bölümde penaltı kazandı.



84. dakikada yaşanan pozisyon sonrası VAR'dan uyarı geldi ve Mete Kalkavan, inceleme sonrası Dino Arslanagic'in elle oynadığına hükmederek beyaz noktayı gösterdi.



Bafetimbi Gomis, 87. dakikada attığı penaltı vuruşuyla skora eşitliği getirdi.



Galatasaray formasıyla son golünü İzmir deplasmanında Göztepe'ye atan Gomis, ikinci döneminde ilk golünü de Göztepe'ye İzmir'de attı.



Galatasaray, 2-2'den sonra büyük baskı kurdu. Göztepe kalecisi İrfan Can, bu bölümde 3 kritik kurtarışla kalesinde devleşti.



ÖNCE PENALTI - KIRMIZI VERDİ, SONRA GERİ ALDI



Arda Kardeşler, 90+1. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bir kez daha Arslanagic'in elle oynadığına hükmeden Arda Kardeşler'e VAR'dan uyarı gitti. İncelemeye giden Arda Kardeşler, penaltı kararını ve Arslanagic'e gösterdiği kırmızı kartı geri aldı.



90+6'DA YİNE VAR



Galatasaray, 2-2'den sonra baskısını sürdürdü. 90+6. dakikada Arda Kardeşler'e VAR'dan bir kez daha uyarı gitti. Pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, Atınç'ın elle oynadığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.



GÖZTEPELİ TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ



Bu karar sonrası birkaç Göztepeli taraftarlar sahaya girdi ve hakem Arda Kardeşler'e saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri, 1-2 dakika süren bu gerginliği sona erdirdi ve taraftarları yeşil zeminden çıkardı.



GOMIS, 90+9'DA GALATASARAY'A HAYAT VERDİ



Gomis, 90+9'da ikinci kez penaltı noktasına geldi ve fileleri havalandırdı.



Maçın son bölümünde Göztepe, türm riskleri alarak hücum etti ancak Galatasaray, 3-2'lik skorla kritik 3 puanı aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Halil'in kafa vuruşunda top kaleci Pena'da kaldı.

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında Mustafa Muhammet'in kafayla indirdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Nellson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası hemen dışında topla buluşan Soner'in şutunda top üstten auta gitti.

45. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isteyen Taylan Antalyalı'nın meşin yuvarlağa elle müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Penaltı atışını 45+1. dakikada kullanan Cherif Ndiaye takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki Mustafa Muhammet'in kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

55. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Angel'in kafa vuruşunda kaleci Pena'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

65. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Ömer Bayram'a çarpan topla buluşan Tijanic'in vuruşunda top üstten auta gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Ömer Bayram'ın topa elle müdahale ettiğine karar verip 68. dakikada penaltı kararı verdi. Atışı 70. dakikada kullanan Cherif Ndiaye, takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

83. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası Atınç ve Arslanagic'in uzaklaştırdığı pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Arda Kardeşler pozisyonu izledi. Arslanagic'in topa elle müdahale ettiğine karar veren Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Atışı 87. dakikada kullanan Gomis takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2.

90+1. dakikada ceza sahasındaki Gomis'in şutunda Arslanagic'in müdahale ettiği topun ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Arslanagic'e ikinci kez sarı kart ve kırmızı kart gösteren Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Pozisyonda penaltı olmadığına hükmeden Arda Kardeşler, Arslanagic'in ikinci sarı kartını iptal etti.

90+4. dakikada Berkan Emir ile Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki mücadelesinin ardından hakem Arda Kardeşler VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.

90+9. dakikada penaltıyı kullanan Gomis takımını 3-2 öne geçirdi.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 90+8 Tijanic), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 71 Aytaç Kara), Berkan Emir, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye (Dk. 87 Tannane), Di Santo (Dk. 71 Jahovic)

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nellson, Marcao, Ömer Bayram, Pulgar (Dk. 61 Cicaldau), Taylan Antalyalı, Babel (Dk. 74 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Berkan Kutlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+11 Van Aaanholt), Mustafa Muhammet (Dk. 74 Gomis)

Goller: Dk. 3 Nellson, Dk. 87 ve 90+9 Gomis (Penaltılardan) (Galatasaray), Dk. 45+1 ve 70 Cherif Ndiaye (Penaltılardan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Arslanagic, Dk. 82 Jahovic (Göztepe), Dk. 33 Mustafa Muhammet, Dk. 90+5 Nellson, Dk. 90+9 Gomis (Galatasaray)





