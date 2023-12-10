Ivo Vieira: ''Kayseri hak ederek kazandı''

Maç boyunca Kayserispor'un kendilerinden iyi olduğu dile getiren Vieira, "Bizim açımızdan bakınca da maç 0-0 giderken Erencan ilk yarı çok net pozisyon buldu. Eğer onu gole çevirebilseydi maçın farklı bir hikayesi olabilirdi. İkinci yarıya da 0-0 başladık iyi bir stratejiyle maça devam ederken Halil'in yine net bir pozisyonu vardı. O da gol olmadı. Maalesef yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremeyince Kayserispor 2 gol bularak maçı hak ederek kazandı." ifadelerini kullandı.





Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, 2-0 kaybedilen Mondihome Kayserispor maçının ardından konuştu.Ivo Vieira da, Kayserispor'un hak ederek 2-0'lık bir galibiyet aldığı belirtti.