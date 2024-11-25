Ivan Toney oyuna girdi, Al Ahli kazandı!

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 5. hafta maçında Al Ahli, deplasmanda Al Ain'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ivan Toney oyuna girdi, Al Ahli kazandı!
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25 Kasım 2024 19:07
Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 5. hafta maçında Al Ahli, deplasmanda Al Ain'e konuk oldu. 

Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. 

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada oyuna giren Ivan Toney, 70 ve 74. dakikalarda kaydetti. Toney'in iki golünün asistini de Riyad Mahrez yaptı.

Al Ain'in tek golü ise 90+3. dakikada Alejandro Gamarra'dan geldi.

MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Al Ahli'de top koşturan milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte lider Al Ahli, puanını 15'e yükseltti. Son sıradaki Al Ain ise 1 puanda kaldı. 
 
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