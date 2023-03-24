Itoudis: 'Önemli bir galibiyet aldık'

Basketbol THY EuroLeague'nin 30. haftasında ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Dimitris Itoudis, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Yunan başantrenör, takımını tebrik etti.



Çok iyi bir taraftar önünde galip geldiklerini vurgulayan Itoudis, "Zalgiris karşısında çok istekliydik. Savunmada çok iyiydik ve hücumda da iyi şutlar bulduk. Taraftarın önemli anlarda bize verdiği destek çok önemliydi. Kritik anlarda taraftarımız bize güç kattı ve önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.





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