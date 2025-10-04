Itoudis: 'İkinci yarı savunmada bambaşka bir yaklaşımla oynadık'

EuroLeague'de 2025-26 sezonunun ikinci haftasında Anadolu Efes, Karadağ'da Hapoel Tel Aviv'i konuk etti.



Temsilcimiz Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında sahadan 81-87 mağlup ayrıldı ve ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı. Hapoel ise haftayı 2'de 2 ile kapattı.



Karşılaşmanın ardından Hapoel koçu Dimitris Itoudis, yayıncı kuruluş S Sport mikrofonlarına konuştu.



KARŞILAŞMA DEĞERLENDİRMESİ

"Her şeyden önce takımımı tebrik ediyorum. Herkes gerçekten üstüne düşeni yaptı ve iyi iş çıkardı. İki farklı devreye şahit olduk. İlk devrede rakibe de büyük saygı duymakla birlikte biz çok kötü bir basketbol oynadık. Savunma tarafında çok yumuşak kaldık, hücuma yaklaşımımız iyi değildi. Organize değildik ve alan açmakta zorlandık. Onlar savunmada çok daha organizeydi. Sonrasında büyük bir reaksiyon gösterdik. İkinci yarıda işler dramatik şekilde değişti ve tonu belirleyen biz olduk. Bambaşka bir yaklaşımla savunmada agresif bir oyun ortaya koyduk. Bence ribaundlarımız, top paylaşımımız çok daha iyiydi.""Vasa, Elijah ve Oturu bu seviyede zaten uzun süredir oynuyorlar. Buraları tecrübe ettiler ve sahada neler yaptıklarını biliyorlar. İlk maçta Barcelona karşısında da buna şahit olmuştuk. Diğer oyuncuları da takım kimyasını yakalama konusunda işin içine dahil ediyorlar.""Galibiyetler için mutluyuz ama daha önümüzde çok maç var. Şimdiden sıradaki maçı düşünmeye başlayacağız."