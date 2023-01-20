Itoudis: 'Galibiyeti hak ettik'

THY EuroLeague'nin 20. haftasında normal süresi 84-84 biten maçta Monaco'yu 98-94 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, kazanmayı hak ettiklerini söyledi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Itoudis, iki takımın da kazanma şansı yakaladığı bir mücadeleyi geride bıraktıklarını aktardı.



Monaco'nun çok iyi bir antrenörü ve kaliteli oyuncuları olduğunu söyleyen Itoudis, ilk yarıyı geride kapatmalarının kendisini çok sinirlendirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Soyunma odasında çok öfkeliydim ve oyuncularıma bu şekilde play-off oynamayı hak etmediğimizi söyledim. 13 sayılık farkı kapattık. Normal sürede de kazanabilirdik ama kaçırdığımız atışlarımız var. Play-off etabına gidebilecek takımlardan birisi karşısında kazandık. Booker, Bursa'da oynadığımız maçta kaburgalarına darbe aldı ve idman yapamadan bu maça iğneyle çıktı. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm takımı tebrik ediyorum. Kaçırdığımız atışlar oldu ancak maçın uzatmalarında iyi oynadık ve galibiyeti hak ettik."





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