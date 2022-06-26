MOURINHO, ABDÜLKADİR'İ İSTİYOR

AVRUPA'DA BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE

ROMA, ZEKİ İLE DE ANLAŞMA AŞAMASINDA

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İtalyan basını, Roma'nın bordo-mavili futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini iddia etti.Tuttomercato'da yer alan habere göre; Roma'nın dünyaca ünlü Portekizli menajeri Jose Mourinho, orta sahada Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor. Haberde Abdülkadir'in forvet arkası ve kanatta oynayabildiği, çok yönlü bir oyuncu olduğu ifade edildi.Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Milan, Atalanta gibi İtalyan takımlarının dışında İspanyol ekibi Sevilla'nın da listesinde bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ömür'e Transfermark verilerine göre; 10.5 milyon Euro değer biçiliyor. Trabzonspor, daha önce Manchester City'nin 23 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti.Bilindiği üzere Roma, Fransız temsilcisi Lille'den Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için 7.5 milyon Euro teklif etmişti. Lille ile 1 yıllık kontratı bulunan Zeki Çelik'in Serie A devine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Roma'da Zeki Çelik ve Abdülkadir'in transferiyle birlikte Mourinho, 'Türk rüzgarı' estirmiş olacak.