İtalya Süper Kupa finalinde son Inter ile Juventus karşı karşıya geldi.



San Siro'da oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı Inter uzatmaların son dakikasında bulduğu golle 2-1 kazandı ve kupaya uzandı.



Mücadelede sessizliği bozan isim 25. dakikada attığı kafa golüyle Weston McKennie oldu ve Juventus maçta öne geçti. Golün ardından Inter atakları sıklaştı ve 35. dakikada penaltı düdüğü çaldı. Lautaro Martinez'in golüyle Inter skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da dengeli ve risksiz oyun tercih edince mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında herkes maçın penaltılara gideceğini düşünürken sahneye Alexis Sanchez çıktı. Darmian'ın büyük çabasıyla kenardan gelen topa dokunan Şilili oyuncu takımına galibiyeti getirdi.



Öte yandan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kaldı.





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