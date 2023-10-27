29 Ekim

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta müsabakaları sona erdi. İşte maçların ardından ortaya çıkan sonuçlar.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın sonuçları
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27 Ekim 2023 00:22
Son güncelleme 27 Ekim 2023 00:36
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları oynandı.

UEFA, cuma günü oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçını 6 Aralık Çarşamba gününe ertelemişti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:

Brighton Hove Albion (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - LASK (Avusturya): 2-1

Liverpool (İngiltere) - Toulouse (Fransa): 5-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Rennes (Fransa): 1-2

Roma (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Sheriff (Moldova) - Servette (İsviçre): 1-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1

Olympiakos (Yunanistan) - West Ham United (İngiltere): 2-1

Backa Topola (Sırbistan) - Freiburg (Almanya): 1-3

Olimpik Marsilya (Fransa) - AEK (Yunanistan): 3-1

Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 0-0

Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Betis (İspanya): 0-1

Sturm Graz (Avusturya) - Atalanta (İtalya): 2-2

Rakow (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1

Molde (Norveç) - Hacken (İsveç): 5-1

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