İşte Muleka için belirlenen bonservis

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Jackson Muleka için yönetim 4-5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Muleka için belirlenen bonservis
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19 Nisan 2023 15:33
Trabzonspor beraberliği sonrası zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta yönetim harekete geçiyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı yönetim yıldız oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Beşiktaş'ta satılması ya da kiralanması planlanan Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor.

Kartal, ara transfer döneminde oyuncu için Mısır'ın Al-Ahly takımından 2.5 milyon dolarlık teklif almış ancak geri çevirmişti. Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi.

HEDEF 4-5 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre, Muleka'yı 3 milyon 350 bin Euro'ya transfer eden Beşiktaş yönetimi, oyuncusunu asla bu rakamın altına bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, bu ayrılıktan en az 4-5 milyon Euro bandında bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Muleka bu sezon Beşiktaş'ta 27 maçta görev aldı. Kongolu oyuncu 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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