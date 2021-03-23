İşte Cristiano Ronaldo'nun bonservis bedeli

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun olası ayrılığında işi pek de kolay olacak gibi gözükmüyor.



İtalya Ligi Serie A'da bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyor. Juventus ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu için iddialar günden güne artıyor.



MAAŞINDA İNDİRİM YAPMASI GEREK



Real Madrid ve PSG'nin radarında olduğu belirtilen Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istemesi durumunda aldığı 31 milyon euro'luk maaş talebinde indirime gitmesi gerektiği aktarıldı.



35 yaşındaki futbolcu, maaş talebinde bir indirime gitmezse Juventus ile kontratını tamamladıktan sonra takımdan ayrılmak zorunda kalacak.



JUVENTUS 25 MİLYON EURO İSTİYOR



Öte yandan Juventus'un, 100 milyon euro ödediği Ronaldo'nun sezon sonunda ayrılığı için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.



