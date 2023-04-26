İstanbulspor ile Süper Lig'e Fatih Tekke damgası!

Sükseli futbol kariyerinin ardından antrenörlükte aradığı fırsatları bir türlü bulamayan Fatih Tekke, yıllar sonra şans bulduğu Süper Lig'e damga vurdu.



Sarı-Siyahlılar'ın başına geçtiği dönemde küme düşme potasının ilk adaylarından biri olarak gösterilen İstanbulspor, mütevazı ve kısıtlı kadrosuyla Tekke yönetiminde şu an kurtuluşun en güçlü adayı oldu.



Fenerbahçe'yle deplasmanda 3-3 berabere kalarak rakibine şampiyonluk yolunda çok önemli bir çelme takmayı başaran 45 yaşındaki çalıştırıcı, altın değerinde 1 puanı da hanesine yazdırdı. 29 puana ulaşan İstanbul temsilcisinin önünde ligden çekilen takımlarla hükmen kazanacağı iki maç da bulunuyor. Yani sezon sonu için 35 puanı garanti olan Boğalar, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre bir galibiyet dahi elde etse ligde kalmayı garantileyebilir.



4'Ü İÇ SAHADA



Üstelik İstanbulspor geriye kalan 5 maçının 4'ünü de iç sahada, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Küme düşmesine kesin gözle bakılırken, kurtuluş yolunda en güçlü aday durumuna gelen İstanbulspor aldığı sonuçlar kadar Fatih Tekke yönetiminde oynadığı futbolla da takdir kazandı.



