Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbulspor maçta üç kez öne geçti ama Antalyaspor rakibini yakaladı.



İstanbulspor'un gollerini 6. dakikada Eduard Rroca, 45. dakikada Mahamadou Ba ve 55. dakikada Onur Ergün kaydetti.



Konuk ekip Antalyaspor'un golleri 42. dakikada Fernando, 51 ve 88. (P) dakikada Haji Wright'dan geldi.



FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ 4 CEZALI



İstanbulspor'da sarı kart gören kaleci David Jensen, Demeaco Duhaney, Mahamadou Ba ve Onur Ergün, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.



Bu beraberliğin ardından İstanbulspor puanını 28 yaptı. Son 9 deplasmanda kazanamayan Antalyaspor da 33 puana ulaştı.



Süper Lig'de 24 Nisan Pazartesi günü İstanbulspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Antalyaspor aynı gün Sivasspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada İstanbulspor öne geçti. Duhaney'in pasında sağ kanatta topla buluşan Eze, ceza sahasına hareketlenen Rroca'ya pasını aktardı. Ceza sahası için sağ çaprazında meşin yuvarlağı kontrol eden Arnavut futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi: 1-0.

17. dakikada Lokilo'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Duhaney, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Helton meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırsa da son anda uzanarak topu çizgi üzerinde kontrol etti.

43. dakikada Fraport TAV Antalyaspor beraberlik golünü buldu. Larsson'un ceza yayı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernando geçti. Brezilyalı futbolcu, barajın üzerinden direkt kaleye gönderdiği şutla skora eşitlik getirdi: 1-1.

45. dakikada İstanbulspor yeniden öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Lokilo, arka direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Ba, iyi yükselerek kafayı vurdu ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Fraport TAV Antalyaspor mücadelede eşitliği yakaladı. Lokilo'nun geri pasında araya giren Güray Vural, sol çaprazdan ceza sahasına giren Wright'a pasını aktardı. Bu futbolcu, açısı dar olmasına karşın kale sahası yan çizgisinden sert bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı: 2-2.

55. dakikada İstanbulspor bir kez daha öne geçti. Erdal Rakip'in hatasında orta sahada topu kapan Rroca, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza yayı önüne çıkardı. Bu noktada topla buluşan Onur Ergün'ün, 2 rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden yatarak yaptığı vuruşta, araya girmek isteyen Fredy'e de çarpan top, kaleci Helton'un üzerinden filelere gitti: 3-2.

85. dakikada Fernando'nun kullandığı korner atışında Jensen'in yumrukladığı top Nakajima'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği pasta Emrecan Uzunhan topa sert vurdu. Kaleci Jensen'den seken meşin yuvarlağı Bertuğ kontrol etmek isterken, Eze'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Wright, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek skora eşitlik getirdi: 3-3.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Özgür Ertem

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhan Aksu (Dk. 78 Ali Yaşar), Ba (Dk. 73 Muammer Sarıkaya), Onur Ergün, Lokilo (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Rroca, Ethemi (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Eze

Fraport TAV Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 46 Erdal Rakip), Fernando (Dk. 90+6 Ömer Toprak), Ndao (Dk. 62 Bertuğ Özgür Yıldırım), Larsson (Dk. 71 Nakajima), Doğukan Sinik (Dk. 46 Fredy), Wright

Goller: Dk. 6 Rroca, Dk. 45 Ba, Dk. 55 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 43 Fernando, Dk. 51 ve Dk. 88 (Penaltıdan) Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lokilo, Dk. 47 Ethemi, Dk. 63 Ba, Dk. 74 Duhan Aksu, Dk. 84 Duhaney, Dk. 87 Jensen, Dk. 90 Onur Ergün, Simon Deli (Maç bitiminde) (İstanbulspor), Dk. 79 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)





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