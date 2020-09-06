İspanya, Ukrayna karşısında çok rahat

İspanya ile Ukrayna, UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com
İspanya, Ukrayna karşısında çok rahat
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06 Eylül 2020 23:35
UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleyi 4-0 kazandı.

İspanya'nın golleri 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres kaydetti.

FATI REKOR KIRDI

Karşılaşmada 1 gol kaydeden Ansu Fati, İspanya Milli Takımı tarihinin en genç gol atan oyuncusu oldu. 31 Ekim 2002 doğumlu Fati, 17 yaşındayken bu başarıya ulaştı.



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