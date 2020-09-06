İspanya, Ukrayna karşısında çok rahat

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleyi 4-0 kazandı.
İspanya'nın golleri 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres kaydetti.
FATI REKOR KIRDI
Karşılaşmada 1 gol kaydeden Ansu Fati, İspanya Milli Takımı tarihinin en genç gol atan oyuncusu oldu. 31 Ekim 2002 doğumlu Fati, 17 yaşındayken bu başarıya ulaştı.
İspanya'nın golleri 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres kaydetti.
FATI REKOR KIRDI
Karşılaşmada 1 gol kaydeden Ansu Fati, İspanya Milli Takımı tarihinin en genç gol atan oyuncusu oldu. 31 Ekim 2002 doğumlu Fati, 17 yaşındayken bu başarıya ulaştı.