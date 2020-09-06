İspanya, Ukrayna karşısında çok rahat

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleyi 4-0 kazandı.



İspanya'nın golleri 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres kaydetti.



FATI REKOR KIRDI



Karşılaşmada 1 gol kaydeden Ansu Fati, İspanya Milli Takımı tarihinin en genç gol atan oyuncusu oldu. 31 Ekim 2002 doğumlu Fati, 17 yaşındayken bu başarıya ulaştı.



