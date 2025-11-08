İsmail Yüksek'ten üst üste kartlar!

Beşiktaş derbisinde sarı kart gören İsmail Yüksek, cezalı duruma düşmüştü ve Kayserispor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
Tecrübeli orta saha perşembe akşamı oynanan Viktoria Plzen deplasmanında da sarı kart gördü.
İsmail, Ferencvaros mücadelesinde de yok. İsmail Yüksek sıradaki iki maçta cezası nedeniyle oynayamayacak.
Tecrübeli orta saha perşembe akşamı oynanan Viktoria Plzen deplasmanında da sarı kart gördü.
İsmail, Ferencvaros mücadelesinde de yok. İsmail Yüksek sıradaki iki maçta cezası nedeniyle oynayamayacak.