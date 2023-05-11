İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz'dan bronz madalya

Milli sporcular İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz'dan bronz madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2023 14:39
Azerbaycan'da devam eden Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda Türkiye, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde 3'üncü oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek organizasyonun 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş-Şimal Yılmaz ikilisi, 581 puanla bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Milli sporcular, madalya mücadelesinde İtalya'yı 17-9 yenerek kürsünün 3'üncü basamağında yer almayı başardı.

Ayrıca, bu kategoride Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ekibi 14'üncü, Ömer Akgün-Damla Köse ikilisi ise 53'üncü sırada yer aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery