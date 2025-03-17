İsmail Kartal'dan Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklama

İran Ligi ekiplerinden Persepolis'in Teknik Direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



İran Ligi'nin seviyesini ve Persepolis'te karşılaştığı zorlukları değerlendiren Kartal, "İran Ligi, seviye olarak Türkiye ile aynı düzeyde olmasa da oldukça yakın. Futbol, burada daha çok fizik gücüne dayalı oynanıyor. Göreve başladığımda zorlu bir fikstürle karşılaştım ve aynı zamanda ligin en yaşlı takımına sahiptik. Ancak ne olursa olsun, pozitif futbol oynatan bir teknik direktör olduğumu ve Persepolis taraftarını mutlu edeceğimi onlara belirttim." dedi.



"KISA SÜREDE TARAFTARIN SEVGİSİNİ KAZANDIM"



Persepolis'in büyüklüğünü, taraftarlarının tutkusunu ve kulüpte yaşadığı tesisleşme sorunlarına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "En büyük sorunlarımızdan biri tesisleşme. Persepolis, 40-45 milyon taraftarı olan çok büyük bir kulüp. Her maçımızı 70-80 bin, derbileri ise 100 bin taraftar önünde oynuyoruz. Tutkulu bir taraftar kitlesine sahip olmaları beni çok mutlu ediyor. Kısa sürede hem taraftarların hem de medyanın sevgisini kazandığımı söyleyebilirim, çünkü oynattığım futboldan onlar da oldukça memnun." ifadelerini kullandı.



"TAHRAN'A BİR KEZ İNMEDİM"



Göreve başladıktan sonra tesislerin yetersizliğiyle ilgili yaşadığı süreci ve bu konuda yaptığı girişimleri anlatan 63 yaşındaki teknik adam, "İki aydır buradayım ve bu süre içinde Tahran'a bir kez bile inmedim. Ekibimle birlikte sürekli çalışıyoruz; otel ve tesisler arasında gidip geliyoruz. Başkan ve yöneticilerle yaptığım görüşmelerde, mevcut tesislerin yetersiz olduğunu ve saha zeminlerinin iyi olmadığını dile getirdim. Daha iyi ve uygun bir çalışma ortamına ihtiyacımız olduğunu söyledim ve onlar da bu durumu kabul ettiler. Sağ olsunlar, yeni bir yer bulduk ve oraya taşındık. Ayrıca, bana istediklerimi çizmemi ve buna uygun bir tesis inşa edeceklerini söylediler. Böylece, kendi çalışma sistemime uygun bir ortam oluşturabileceğim." dedi.



Futbolcuların performansını artırmak için tesisleşmenin önemine vurgu yapan Kartal, bu konuda kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmeleri aktardı:



"Futbolcular, bir kulübe gelmeden önce ilk olarak tesislere bakarlar. Tesisler, bir kulübün aynasıdır. Bunu başkana da ifade ettim ve bu konuda elimden geleni yapacağımı, her türlü desteği vereceğimi söyledim. İran'da tesisleşmeye çok sıcak bakılmıyor, bu oldukça derin bir konu ve burada detaylarına girmek doğru olmaz. Ancak yine de tesisleşme konusunda destek olacaklarına dair söz verdiler.



Ben ise futbolcularımın motivasyonunu artırmaya odaklanıyorum. Onlara daha hijyenik ve modern bir çalışma ortamı sunmalıyım ki antrenmanlarını en verimli şekilde yapabilsinler. Böylece sahada istediklerimi tam anlamıyla uygulayabilirler. Bu durum hem benim için hem de takım için büyük önem taşıyor."



"BANA GELİP TEŞEKKÜR ETTİLER"



"Takımın kaptanları ve tecrübeli oyuncularıyla sık sık konuşuyoruz. Hepsi bana gelip teşekkür etti. 'Hocam, bizi böyle bir ortama taşıdığınız için minnettarız. Bugüne kadar hiçbir teknik direktör bunu yapmadı, ama siz kısa sürede bunu başardınız. Daha iyi şartlarda antrenman yapmamız için büyük çaba harcıyorsunuz, bunun için size teşekkür ederiz.' dediler."



"HAK EDEN KAZANSIN"



Son olarak "Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal, "Hak eden kazansın diyorum." ifadelerini kullandı.



