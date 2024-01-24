İsmail Kartal'dan Dzeko'ya: 'Sen maça odaklan'

7-1'lik Konyaspor maçında hattrick yapan Edin Dzeko, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını boş geçti. Hatta 1-1 biten Samsunspor maçında oyundan çıkarken yaptığı hareketler nedeniyle tepki çeken Boşnak yıldızın Başakşehir mücadelesi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a gol sözü verdiği belirtildi.



"BU DEFA GOLLERİMİ ATACAĞIM"



Dzeko'nun "Son iki maçta gol atamadım. Ancak bu defa gollerimi atacağım. Şüpheniz olmasın" dediği öğrenildi..



"SEN MAÇA ODAKLAN"



Teknik direktör İsmail Kartal'ın da öğrencisini, "Her zaman gol atacaksın diye bir durum yok. Futbolda olur böyle şeyler. Sen maça odaklan. Başakşehir karşısında pozisyon olduğunda golünü atacaksın. Buna şüphem yok" diyerek motive ettiği belirtildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Edin Dzeko, bu sezon 26 maçta 20 gol atarken, 7 de asist yaptı.





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